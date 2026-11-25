Росгвардии могут разрешить штрафовать ЧОПы за враньё в отчётах об охране объектов критической инфраструктуры

В России сотрудникам Росгвардии могут разрешить штрафовать частные охранные предприятия (ЧОП) за враньё в отчётности об охране объектов критической инфраструктуры.

Речь идёт о сумме до 50 тыс. руб. При этом обязанность сдавать такую отчётность Росгвардии предлагается закрепить законодательно. Это следует из законопроектов Правительства, которые Госдума приняла в первом чтении 24 ноября.

Проект обусловлен необходимостью дополнительных мер для пресечения "террористических посягательств" на охраняемые объекты, говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. Он также позволит определить потребность в боевом оружии, чтобы обеспечить его для требуемого уровня безопасности, пишут "Ведомости".