Бей своих? Трамп готов ввести новые пошлины против союзников

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новое повышение пошлин на товары из Китая, ЕС, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама и еще более чем десяти стран, сообщает The Wall Street Journal.

Причиной стало расследование о госсубсидиях, создающих избыточные мощности и наносящих вред американским производителям. Ожидается, что для ЕС, Японии и Южной Кореи ставки составят до 15%, для Китая, Индии и Вьетнама — выше. Новые тарифы станут дополнительными к пошлинам в 10-12,5%, введенным в июле. Тогда Трамп ввел пошлины против 60 стран: 10% — для партнеров (ЕС, Британия, а также Канада и Индия), и 12,5% — для остальных, включая Китай и Россию. Для отдельных товаров из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии предусмотрены специальные ставки.

Американист Малек Дудаков считает, что Белый дом торопится до прихода следующего созыва конгресса, который будет контролироваться демократами. Но две трети американцев выступают за полную отмену тарифов Трампа. Это тем более вдохновит демократов.

"Это последний рывок администрации Трампа, которая пытается сохранить хотя бы что-то из своей торговой политики. Хоть последствия явно будут не из приятных. Американские рынки после недолгого роста, вызванного возвращением Дженсена Хуанга, снова обвалились. Прекращение торговых войн, как и авантюры в Иране, — это самые очевидно популярные вещи сейчас у электората в США", — отмечает эксперт.