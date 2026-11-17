Эксперт ВТБ: в российской экономике есть перспективные инвестиционные проекты во всех отраслях

Несмотря на высокую стоимость финансирования, российские компании умудряются продолжать реализовывать инвестиционные проекты, а банки сохраняют готовность поддерживать бизнес в этом направлении. При этом перспективы развития определяются не только отраслевой конъюнктурой, но и качеством управления, эффективностью стратегии и возможностями привлечения капитала из разных источников. Об этом заявил в интервью Россия 24 старший вице-президент ВТБ, глава департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин.

По его оценке, для запуска нового инвестиционного цикла необходимо сочетание нескольких факторов: снижение стоимости финансирования, привлекательная доходность проектов и предсказуемость условий на всем горизонте их окупаемости. По мнению крупных компаний, с которыми работает ВТБ, уровень ставки в 8-9% будет более комфортным для запуска новых проектов и вложений в развитие бизнеса.

При этом, оценивать инвестиционную привлекательность исключительно по отраслевому принципу некорректно: возможности для развития есть в каждом секторе экономики, а ключевое значение имеют особенности конкретного бизнеса.

«ВТБ работает со всеми отраслями российской экономики и видит «бриллианты» в каждой отрасли. Здесь важно смотреть на детали и нюансы, в том числе на качество управления. Даже в тех секторах, где отдельные компании сталкиваются с трудностями, есть бизнесы, которые чувствуют себя очень хорошо», — отметил Дмитрий Средин.

Он подчеркнул, что компании постепенно расширяют инструменты привлечения финансирования, сочетая банковские кредиты с выпуском облигаций и цифровых финансовых активов. Диверсификация источников капитала позволяет бизнесу выбирать наиболее подходящие условия для реализации своих задач.

«Наиболее профессиональные управленческие команды не кладут все яйца в одну корзину. Они стараются диверсифицировать источники привлечения финансовых ресурсов: работают с несколькими банками-кредиторами, используют облигации и цифровые финансовые активы», — пояснил Дмитрий Средин.

Решения по пересмотру условий кредитования крупных клиентов принимаются индивидуально, с учетом финансового состояния и кредитного качества заемщика. При этом ВТБ продолжает финансировать как проекты развития, так и потребности компаний в оборотном капитале.

По словам Дмитрия Средина, в экономике нет системного роста просроченной задолженности. ВТБ взаимодействует с клиентами на опережение: при необходимости корректирует графики погашения и предоставляет дополнительное финансирование, помогая компаниям пройти периоды повышенной нагрузки.

«Есть компании, которые приходят к нам с инвестиционными проектами, которые мы финансируем с удовольствием. Ситуация в экономике непростая, но говорить о большом количестве банкротств или неплатежей было бы неправильно. Мы стараемся проактивно работать с клиентами и находить решения, которые помогают им преодолевать сложные периоды», — подчеркнул Дмитрий Средин.