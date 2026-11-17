Тюменская область - в числе регионов тестирования ИИ-помощника "Отклик" для подготовки к собеседованиям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Команда проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" разработала специальный карьерный ИИ-помощник "Отклик". Сервис учитывает российскую практику найма и поможет заинтересованным в поиске работы или смене карьерного трека.



Самым тревожным этапом соискатели считают собеседование - к такому выводу пришли организаторы опроса, посвященного тематике поиска работы. Участники признались, что во время разговора их больше всего пугают: неизвестность вопросов (36,6%), страх растеряться (35,9%), непонимание ожиданий работодателя (35,6%).



60% респондентов хотели бы получать советы по итогам собеседования, 55% – рекомендации по резюме, а 44% – примеры сильных формулировок.



Именно на этот запрос соискателей и отвечает ИИ-помощник "Отклик". Он позволяет заранее познакомиться с форматом интервью и пройти ИИ-собеседование в безопасной среде, где можно ошибаться, менять формулировки и пробовать снова.



На первом этапе к тестированию смогут присоединиться 1000 участников со всей страны, в том числе и из Тюменской области. Среди тех, кто пройдет ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 карьерных консультаций с экспертами проекта "Профразвитие" в очном и онлайн-форматах.