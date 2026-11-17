В мэрии Екатеринбурга рассказали про сегодняшний инцидент с неисправными тормозами поезда в метро

Администрация Екатеринбурга объяснила, что произошло с одним из поездов метрополитена, в котором сегодня утром "отказали тормоза". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, произошел не отпуск тормозов.

"На станции "Площадь 1905 года" на подвижном составе выявлен не отпуск тормозов, в результате пассажиров высадили, состав отставили", - сказали в пресс-службе горадминистрации.

Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, подробно описал механизм работы состава.

"У поезда при попытке поехать со станции не отпустило тормоза. В логике этого вида транспорта тормоза в постоянно зажатом положении, и распускаются они при движении. То есть без тормозов состав быть не может", - сообщили в Telegram-канале, добавив, что специалисты уже разбираются в причинах инцидента.

Ранее сообщалось, что поезд остановился на станции "Площадь 1905 года", но дальше продолжить маршрут не смог. Всем пассажирам пришлось покинуть вагоны, а состав направили в депо. Канал Ural Mash также написал, что минтранс уже вынес метрополитену предостережение за плохую проверку составов перед выездом на маршрут.