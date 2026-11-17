В Сербии разбился военный самолёт
В Сербии разбился истребитель МиГ-29.
Он приписан к военно-воздушным силам Сербии. Пилот погиб.
Причины не названы, пишет РБК.
13:53 мск.СМИ: В московском театре "Ленком Марка Захарова" прошли обыски
13:48 мск.В Екатеринбурге прошли первые всероссийские студенческие соревнования по практической стрельбе
13:25 мск.По Крымскому мосту запущены поезда
13:16 мск.Прокуратура Нижневартовска взяла на контроль дело о теле младенца в мусоросортировочном центре
13:14 мск.Песков прокомментировал предложение Каллас выкрасть данные о бойцах СВО
13:07 мск.Эксперт ВТБ: в российской экономике есть перспективные инвестиционные проекты во всех отраслях
13:00 мск.В Сербии разбился военный самолёт
12:56 мск.Тюменская область - в числе регионов тестирования ИИ-помощника "Отклик" для подготовки к собеседованиям
12:50 мск.Нет света и отопления: почти 50 школ в ДНР отправлены на дистант
12:27 мск.Reuters написало, что в ООН устали от Украины, но затем изменило на "устали от военного конфликта"
12:22 мск.В мэрии Екатеринбурга рассказали про сегодняшний инцидент с неисправными тормозами поезда в метро
12:19 мск.Роспотребнадзор начал расследование после отравления хлором в свердловской сауне
12:04 мск.В РФ второй день подряд обновляется рекорд по числу сбитых беспилотников
12:03 мск.Путину доложили о случившемся с Крымским мостом
11:46 мск.Тюменская область может быть центром разработки цифровых решений для экономики России
11:25 мск.СК: Из-за удара ВСУ по Крымскому мосту повреждена его конструкция
11:11 мск.В кабмине в ближайшее время обсудят восстановление Крымского моста
11:10 мск.Группа «Уралхим» — генеральный партнер деловой программы выставки-форума «Образование и карьера»
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
В Сербии разбился истребитель МиГ-29.
Он приписан к военно-воздушным силам Сербии. Пилот погиб.
Причины не названы, пишет РБК.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.