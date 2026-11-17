Роспотребнадзор начал расследование после отравления хлором в свердловской сауне

Роспотребнадзор проводит расследование по факту отравления хлором посетителей сауны в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о сауне, расположенной в ДНТ "Преображение" (село Косой Брод, Полевской муниципальный округ). Специалисты провели осмотр объекта, отобрали пробы воды и воздуха на содержание хлора. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что всего пострадали семь человек: женщина и шестеро детей. Расследуется уголовное дело.