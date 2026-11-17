В новогодние праздники в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь
В предстоящие новогодние праздники в Екатеринбурге будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал врио главы города Рустам Галямов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно документу, продажа алкоголя не допускается в следующие периоды:
- 18 декабря 2026 года, с 31 декабря 2026 года по 1 января 2027 года, с 6 января по 7 января 2027 года – с 9:00 до 22:00 в границах улиц Вайнера – Малышева – 8 Марта – Антона Валека, а также на улице Попова от Вайнера до Хохрякова;
- 29 декабря 2026 года, с 31 декабря 2026 года по 1 января 2027 года, с 6 по 7 января 2027 года – с 9:00 до 22:00 на территории ледового городка, в переулке Базовом от Яламова до Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге вновь перенесли место размещения главного ледового городка.