Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно документу, продажа алкоголя не допускается в следующие периоды:

В предстоящие новогодние праздники в Екатеринбурге будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал врио главы города Рустам Галямов.



