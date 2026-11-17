Нет света и отопления: почти 50 школ в ДНР отправлены на дистант

В ДНР 49 школ переведены на дистанционное обучение, еще 35 — на четырехчасовой режим из-за больших проблем с энерго- и теплоснабжением. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании штаба по прохождению отопительного сезона.

Решения о режиме работы учебных заведений принимаются ежедневно. Ситуация в энергосистеме остается тяжелой из-за постоянных ударов по критической инфраструктуре. Энергетики проводят восстановительные работы. Но многие котельные не могут начать нормальный отопительный сезон, также постоянно исчезает электричество.

В Минэнерго подчеркивают, что отключения носят экстренный характер и не могут быть заранее запланированы, к этому надо отнестись с пониманием. В силу этого подача воды даже раз в три дня часто срывается, а люди набирают и приносят домой минимум воды в бутылях.

Накануне премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил, что муниципалитеты ДНР отработали порядок действий на случай сильных морозов и масштабных перебоев с электроснабжением. Определено, какие котельные должны продолжить работу, где необходимо установить генераторы и какие детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты смогут принимать людей в случае чрезвычайной ситуации.