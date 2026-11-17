Путину доложили о случившемся с Крымским мостом

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг Крымского моста.

Доклад сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме. В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились, в настоящее время приостановлено движение транспорта по магистрали. Возбуждено дело о теракте.

Заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина пройдет в ближайшее время. В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления магистрали и организации транспортного сообщения.