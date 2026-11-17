В РФ второй день подряд обновляется рекорд по числу сбитых беспилотников

ПВО России второй день подряд обновляет рекорд по сбитым украинским беспилотникам. Как сообщили в Минобороны РФ, за последние сутки над регионами страны уничтожили 2256 дронов. Днем ранее было 2049 БПЛА.

Также силы ПВО за сутки уничтожили девять крылатых ракет "Фламинго" и управляемую авиационную бомбу.

Напомним, 16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов. Повреждена конструкция моста. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", сообщает СКР.