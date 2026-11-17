В Екатеринбурге прошли первые всероссийские студенческие соревнования по практической стрельбе

13 и 14 ноября кампус Уральского федерального университета объединил около 150 представителей 34 университетов из 19 городов России. В Екатеринбурге состоялись первые всероссийские студенческие соревнования по практической стрельбе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в течение двух соревновательных дней участники состязались в дисциплине Action Air с использованием пневматического оружия. Программа включала восемь стрелковых упражнений, требующих от спортсменов точности, скорости и умения принимать решения.

В судейский корпус соревнований вошли инструкторы и спортсмены Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" Алексей Лисов, Наталья Попова и Екатерина Галинская. Они оценивали выступления участников и следили за соблюдением правил во время прохождения упражнений.

"Мы подготовили восемь упражнений. Для опытных стрелков они не представляют большой сложности, но новичкам позволяют познакомиться с практической стрельбой – понять, какие бывают мишени, как строятся упражнения и с какими трудностями можно столкнуться при их выполнении. Главный принцип практической стрельбы – безопасность. Все наши судьи имеют большой опыт работы на соревнованиях. Мы готовы подсказать начинающим участникам и помочь исправить небольшие недочёты, но требования безопасности одинаковы для всех – как для новичков, так и для опытных спортсменов", - рассказал главный судья соревнований Алексей Лисов.

Организатором турнира выступила ассоциация "Студенческая лига практической стрельбы". Её руководитель Артемий Роговой отметил, что от регистрации организации до проведения первых всероссийских соревнований прошло всего 11 месяцев. За это время в университетах состоялись региональные турниры, а студенческая практическая стрельба получила возможность выйти на всероссийский уровень.

"Сегодня происходит историческое событие – первые официальные всероссийские соревнования среди студентов по практической стрельбе. Примерно половина участников впервые знакомится с этим видом спорта. Наша основная задача – вовлечь молодёжь в практическую стрельбу. Именно в студенческие годы у человека формируются интересы и увлечения, которые могут остаться с ним на всю жизнь. Кроме того, такие соревнования позволяют выявлять перспективных спортсменов и будущие таланты", - отметил Роговой.

Важную роль для студенческой практической стрельбы сыграла поддержка Русской медной компании, которая развивает этот вид спорта на Урале более 13 лет.

"Екатеринбург был выбран неслучайно. Без поддержки Русской медной компании и Игоря Алтушкина, без грантов на создание первых десяти клубов практической стрельбы в университетах этот проект не смог бы стартовать. Отдельно хочу отметить президента Федерации практической стрельбы России Михаила Гущина. Благодаря его вере в проект и поддержке нам удалось провести эти соревнования", - подчеркнул Артемий Роговой.

В турнире приняли участие как начинающие стрелки, так и титулованные спортсмены. Среди них мастер спорта России международного класса по практической стрельбе Владислав Бебнев.

"Событие действительно знаковое, ведь это первые всероссийские соревнования среди студентов. Считаю, что Федерация практической стрельбы России за год добилась очень хорошего результата. Я работал со студентами других вузов и могу сказать, что уровень у них уже достаточно высокий. Организация тоже отличная. Здесь огромный манеж. Таких больших манежей я не видел даже на чемпионате России. Для меня главный конкурент – я сам. Важно качественно выполнить упражнения, точно попадать в мишени и не допускать ошибок", - рассказал Бебнев.

В ходе двух соревновательных дней определились победители и призёры в трёх классах оружия. Владислав Бебнев завоевал золото в открытом классе пневматического пистолета среди мужчин. В стандартном классе победителями стали Александр Агафонов и Дарья Черных, а в открытом классе пневматического карабина – Александр Бардаев и София Наумова.

Первые всероссийские студенческие соревнования стали важным этапом в развитии практической стрельбы в университетской среде. Турнир объединил начинающих и опытных участников, предоставил студентам возможность проверить свои навыки, обменяться опытом и прогрессировать в этом виде спорта.