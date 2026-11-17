СМИ: В московском театре "Ленком Марка Захарова" прошли обыски

Обыски прошли в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" в рамках уголовного дела, изъят ряд документов. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, по делу проходит президент театра Марк Варшавер. Его процессуальный статус не уточняется. Источник отметил, что "речь идет о финансовых вопросах".

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Варшавера в ближайшее время могут снять с должности.

Варшавер проработал на посту директора "Ленкома" более 30 лет. После смерти Марка Захарова в 2019 году Варшавер стал директором с расширенными полномочиями. В 2025 году для него была учреждена должность президента театра.