Reuters написало, что в ООН устали от Украины, но затем изменило на "устали от военного конфликта"

Британское агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщалось о том, что в ООН устали от Украины, к которой есть кризис доверия. Однако потом формулировку изменили на "усталость от военного конфликта".

Первоначальная версия статьи, опубликованная сегодня, содержала цитату: "В системе ООН наблюдается "усталость от Украины", заявил западный дипломат, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности вопроса". Но затем "опасная" фраза была изменена в совершенно иную сторону, что некоторые представители дипломатического корпуса ООН отмечают, что Россия пытается использовать нарастающее ощущение "усталости от конфликта" для продвижения своих кандидатов. То есть акцент был явно смещен с усталости от Украины на "козни" России.

Поводом для материала послужили выборы в Международный союз электросвязи - специализированное подразделение ООН, отвечающее за распределение радиочастот, спутниковую связь и выработку международных технологических стандартов. Российская сторона претендует на две руководящие позиции.

При этом недавно глава евродипломатии Кая Каллас тоже заявила, что европейцам становится все труднее обосновывать необходимость поддержки Украины из-за усталости от военного конфликта. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис также признал наличие усталости в ЕС от Украины и военного конфликта, который она ведет.