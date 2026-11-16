ФИПИ неожиданно отменил анонсированные изменения в ЕГЭ-2027 по профильной математике

ФИПИ отменил большинство ранее анонсированных изменений в ЕГЭ-2027 по профильной математике. На днях была утверждена окончательная демоверсия, которая значительно отличается от проекта, опубликованного в августе.

Как сообщалось, будет добавлено задание по теории вероятностей и статистике на усвоение случайных величин, а последний вопрос первой части на исследование функции будет преобразован в полноценную задачу второй части. Экономическая же задача будет "разжалована" и станет простым вопросом. Всего должно было стать 20 заданий вместо 19.

Однако задача на вероятность убрана, вместо нестандартных задач на максимум вернули стандартную, а задачу про кредит так и оставили во второй части. Это значит, что анонсированных изменений не будет, а заданий останется 19.

Основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Grand Exam Арсений Филин пишет, что многие возмущены, так как успели купить новые сборники, которые уже продавались. Теперь придется покупать снова. Репетиторы тоже жалуются на изменения в течение учебного года.

"С одной стороны, ФИПИ в августе опубликовал именно проект. Никто не обещал, что все изменения утвердят. Но с другой — я за последние годы не припомню, чтобы окончательная демоверсия настолько отличалась от проекта. Все-таки на дворе уже середина ноября. До ЕГЭ осталось чуть больше полугода, дети несколько месяцев готовятся", — отмечает эксперт.