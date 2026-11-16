Ямпольская: Учебник с сокращенным стихотворением Пушкина относится к устаревающей линейке

Школьный учебник по литературе для третьего класса с сокращенным стихотворением поэта Александра Пушкина "Зимний вечер" относится к коммерческой, то есть уже устаревающей линейке. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

По ее словам, в программе для третьего класса стихотворения "Зимний вечер" нет. "И я думаю, ему там и не место, а место там, где оно сейчас находится - в программе пятого класса", - заявила Ямпольская РИА Новости.

Помощник президента подчеркнула, что в единый госучебник по литературе для пятых классов это стихотворение войдет в полном объеме.

Ранее СМИ обратили внимание, что стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" вошло в учебник "Литературное чтение" для 3-го класса в сокращенном виде. Из текста убрали четверостишие, которое начинается со строк "Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей". Под заголовком указано, что стихотворение представлено в сокращенном виде. При этом в более ранних тиражах учебника произведение публиковалось без купюр.