На Ямале осужден еще один участник "дела Росреестра"

На Ямале осужден еще один участник "дела Росреестра" Павел Гусев. Его приговорили к 8,5 годам колонии общего режима за дачу взятки. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда Нового Уренгоя.

Во время расследования уголовного дела он уехал за границу, сперва в США, а потом в Марокко, где и был в последствии задержан.

Напомним, по версии следствия, организованная преступная группа из числа должностных лиц, получала в 2016 – 2019 годах через посредников взятки от руководителей коммерческих организаций. В числе подозреваемых чиновники, занимавшие в тот момент важные посты: и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев, глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов, и.о. главы Росреестра на Ямале Андрей Кожин, глава окружного Госстройнадзора Павел Кузнецов. После задержания они лишились своих должностей.

Сообщается, что чиновники использовали свою сеть посредников в составе организованной группы, а также скрыто использовали подчиненных им сотрудников при строгой конспирации преступных действий. За незаконные действия в сфере регистрации прав на недвижимость и постановку на кадастровый учет чиновники получили около двух десятков взяток на сумму в более 25 млн руб.