В Санкт-Петербурге ВСУ атаковали логистический центр Ozon и нефтяной терминал

Сегодня ночью ВСУ атаковали логистический центр Ozon в Санкт-Петербурге.

Все работники эвакуированы, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы. Товары, размещённые в логистическом центре, скрыты с витрины.

Ozon отменит заказы, товары для которых не сможет привезти из других центров. Поставки от продавцов в этот комплекс не принимают, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяют между другими логистическими центрами, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своём telegram-канале, что сотрудники МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". Ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета.

Один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах. Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома.