Ленинградскую область атаковали 144 беспилотника, есть пострадавшие

Ленинградскую область атаковали беспилотники. Есть пострадавшие.

По данным главы региона Александра Дрозденко, обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье повреждено 55 припаркованных автомобилей. Было аварийное отключение электричества, специалисты начали чинить пострадавшее оборудование.

Сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино. Без электроэнергии – 50 многоквартирных домов (20 тыс. жителей). Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание.

Госпитализированы женщина и трое детей, все – с симптомами токсического действия окиси углерода ("угарного газа") во время пожара. В Кировском районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в двух домах в СНТ "Темп" и "Восход-2". Пострадавших нет.