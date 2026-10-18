В России изменится стандарт обучения старшеклассников

В России старшеклассники при наличии у них такого желания смогут отказаться от углубленного изучения различных предметов. Нововведение заработает с 1 сентября 2027 г.

"Речи об отмене углубленного изучения в старших классах не идет - эта форма обучения сохраняется для тех, кому она необходима", - сказала ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.

По её мнению, изучение всех предметов исключительно на базовом уровне будет "правом и возможностью, а не обязанностью".

"Для тех, кому углубленное изучение отдельных дисциплин не требуется, открывается такой выбор", - сказала Голышенкова.

1 сентября 2027 г. вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Школьники старших классов смогут изучать все предметы учебного плана только на базовом уровне. Сейчас же для них обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном.