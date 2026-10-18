Юрий Брулачко поздравил митрополита Василия с 55-летием, передал поздравления от депутатского корпуса ЗСК

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия с 55-летним юбилеем. В мероприятии также принял участие председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов.

Спикер Кубанского парламента передал митрополиту слова поздравлений от имени депутатского корпуса.

«Вы посвятили свою жизнь пастырскому служению. Несмотря на вызовы времени, под вашим руководством Кубанская митрополия продолжает нести людям божье слово, бережно хранить наше общее духовное и историческое наследие, помогать власти поддерживать на Кубани мир и согласие между разными конфессиями», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Митрополит, обращаясь к руководителю парламента, митрополит отметил вклад органов государственной власти в дело сохранения культурных и духовных ценностей региона.

«Попав на Кубань, я увидел реализацию многих идей, которые в других регионах были невозможны. Конечно, есть определенные сложности, но тем не менее есть потенциал, есть желание людей, историчность этого места, что позволяет создать то, что должно быть между государством, людьми и церковью. И важно это не потерять», - отметил митрополит Василий.

В ходе состоявшейся беседе обсуждались вопросы текущего взаимодействие кубанского духовенства с депутатским корпусом, в том числе в рамках традиционных парламентских встреч, а также перспективы совместной работы в сфере поддержки семей, воспитания молодежи и благотворительных проектов.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на совместно реализуемом проекте «Школа молодого гуманитария».

Руководитель парламента также особо отметил активное участие митрополита в общественной жизни региона и поблагодарил главу кубанской митрополии за внимательное отношение к молодежи, ветеранам специальной военной операции, людям старшего поколения.