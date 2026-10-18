18 Октября 2026
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Фото: kubzsk.ru

Юрий Брулачко поздравил митрополита Василия с 55-летием, передал поздравления от депутатского корпуса ЗСК

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия с 55-летним юбилеем. В мероприятии также принял участие председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов.

Спикер Кубанского парламента передал митрополиту слова поздравлений от имени депутатского корпуса.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Вы посвятили свою жизнь пастырскому служению. Несмотря на вызовы времени, под вашим руководством Кубанская митрополия продолжает нести людям божье слово, бережно хранить наше общее духовное и историческое наследие, помогать власти поддерживать на Кубани мир и согласие между разными конфессиями», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Митрополит, обращаясь к руководителю парламента, митрополит отметил вклад органов государственной власти в дело сохранения культурных и духовных ценностей региона.

«Попав на Кубань, я увидел реализацию многих идей, которые в других регионах были невозможны. Конечно, есть определенные сложности, но тем не менее есть потенциал, есть желание людей, историчность этого места, что позволяет создать то, что должно быть между государством, людьми и церковью. И важно это не потерять», - отметил митрополит Василий.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В ходе состоявшейся беседе обсуждались вопросы текущего взаимодействие кубанского духовенства с депутатским корпусом, в том числе в рамках традиционных парламентских встреч, а также перспективы совместной работы в сфере поддержки семей, воспитания молодежи и благотворительных проектов.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на совместно реализуемом проекте «Школа молодого гуманитария».

Руководитель парламента также особо отметил активное участие митрополита в общественной жизни региона и поблагодарил главу кубанской митрополии за внимательное отношение к молодежи, ветеранам специальной военной операции, людям старшего поколения.

Теги: юрий бурлачко, митрополит кубанский и краносдарский василий, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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