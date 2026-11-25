В России заработала первая газотурбинная установка Южно-Якутской ТЭС

В Якутии начала работу первая газотурбинная установка Южно-Якутской теплоэлектростанции.

Станцию строят в посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии. ТЭС обеспечивает поставку электроэнергии в Объединенную энергосистему Востока России. В первую очередь, для электрификации стратегически важной для России инфраструктуры Восточного полигона железных дорог.

При полном развитии общая установленная электрическая мощность станции составит 313 МВт. Предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока, состоящего из трех энергетических установок — двух газотурбинных мощностью 110 МВт каждая и одной паротурбинной установки мощностью 93 МВт, сообщает пресс-служба "Газпрома".