Делегация Кировской области работает на российском форуме по созданию университетских кампусов, проходящем в Екатеринбурге

Сегодня на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге стартовала работа форума «Обмен лучшими практиками в рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Представительные делегации регионов-победителей четвертой волны отбора Минобрнауки РФ собрались на площадке форума на первое вводное совещание.

Делегация Кировской области, возглавляемая первым зампредом регионального правительства Дмитрием Курдюмовым, также приступила к работе. Напомним, Дмитрий Курдюмов курировал масштабную работу по формированию заявки региона на участие в конкурсном отборе. Также в составе делегации Кировской области министр строительства Михаил Скоков, начальник отдела министерства финансов Мария Гудина, ректор ВятГУ Валентин Пугач и проректор Константин Бажин.

Ранее Накануне.RU сообщало, что заявка Кировской области стала победителем четвертой волны конкурсного отбора Минобрнауки России в числе 17 участников.

На площадке форума в УрФУ о лучших практиках Минобрнауки России в реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» рассказал Андрей Омельчук, заместитель Министра науки и высшего образования РФ. Опытом реализации федерального проекта поделились Новосибирская и Челябинская области, Республика Башкортостан и Тюменская область, а также Уральский федеральный университет.

Работа форума рассчитана на несколько дней. В программе мероприятия 9 панельных дискуссий, работа 11 проектных мастерских, в которых спикеры представят 97 кейсов от регионов. Отдельный образовательный трек предусмотрен для делегаций регионов 4 волны.

"Наша задача на этом форуме - собрать все находки и уникальные практики регионов, уже реализовавших эти крупные научно-образовательные проекты. Договориться о сотрудничестве и кураторстве, чтобы максимально облегчить предстоящую огромную работу по строительству объектов кампуса. И, конечно, еще раз оценить нашу заявку и доработать ее, если это потребуется, с учетом наших ресурсов, предложенной инфраструктурой и выбранными специализациями под потребности рынка", - отметил Дмитрий Курдюмов.

Напомним, ранее губернатор Кировской области Александр Соколов высоко оценил работу команды и победу региона в конкурсном отборе по созданию сети университетских кампусов.

"Все эти годы мы в связке с предприятиями, ВУЗами работали, проводили стратсессии, шлифовали наш проект и формировали заявку. Для нас это не просто победа в конкурсе. Это признание потенциала нашего региона на самом высоком уровне. Это новые возможности для наших студентов, науки, предприятий, для всей области. Это вклад в будущее, которое мы создаем сегодня", - сказал Александр Соколов.

Университетский кампус мирового уровня в городе Кирове будут строить на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища. Определены 4 профиля кампуса: «Станкостроение», «Химическая промышленность и электрохимическая энергетика», «Промышленные биотехнологии и биофармацевтика», «Социальная архитектура». Проработаны продуктовые линейки по каждому профилю в горизонте до 2042 года. Резидентами кампуса станут образовательные организации высшего образования: ВятГУ в качестве опорного вуза, и КГМУ, МГЮА, ГАТУ, РАНХиГС.