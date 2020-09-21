В Перми градозащитник судится с Минобороны из-за закрытия Горнозаводской ветки

В Перми градозащитник Денис Галицкий подал иск к Министерству обороны РФ. Он оспаривает согласование закрытия Горнозаводской ветки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Свердловский районный суд принял мой иск к Минобороны РФ, которое дало себя обмануть и посчитало, что Северный железнодорожный обход Перми дублирует мост через Каму на Транссибе. Дело будет рассматривать та же судья Оксана Артёмова, которая рассматривала и мой иск к Минтрансу РФ. Она даже не стала назначать предварительное судебное заседание – на 10.45 8 октября назначено стазу основное разбирательство", - написал Галицкий в своём Facebook.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.

Позже Галицкий подал иск, в котором оспаривал приказ краевого минтранса о закрытии движения электричек по Горнозаводской ветке. Первое заседание состоялось в феврале, оно было отложено. В марте рассмотрение иска началось с начала, однако в апреле его прекратили. 16 июня производство по делу возобновлено, встречу сторон назначили на 30 июня. Точку, как оказалось, поставили уже на следующем заседании, которое прошло 3 июля.

"Суд мне отказал в иске – приказ Министерства транспорта РФ о закрытии путей признали законным. Странно было ожидать другого результата", - написал тогда Галицкий в Facebook.

После он обжаловал это решение.