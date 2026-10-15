В Реже экс-жена участника СВО похитила с его счета почти 1 миллион рублей

Режевский городской суд рассмотрел иск ветерана боевых действий, со счета которого пропало свыше 960 тыс. рублей. Виновником оказалась бывшая супруга солдата, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Весной 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО добровольцем. При этом, как установил суд, с апреля того же года брачные отношения между супругами фактически прекратились. Официально же брак был расторгнут только в октябре 2023 года, что подтвердилось показаниями свидетелей. Несмотря на это, мужчина позволил бывшей жене брать со счета деньги, чтобы оплачивать коммунальные платежи, однако вернувшись, боец обнаружил пустой счет.

Выяснилось, что за полгода экс-супруга перевела на личные счета и третьим лицам с карты бывшего почти 1 млн рублей.

"Суд указал, что ежемесячная социальная выплата участнику СВО, согласно указу президента России и приказу Минобороны РФ, имеет специальное целевое назначение. Она привязана к личному правовому статусу бойца, а не к семейному бюджету. Поэтому эти деньги не являются совместно нажитым имуществом и не делятся при разводе", - пояснили в суде.

Суд признал за истцом право единоличной собственности на сумму, полученную от Минобороны. С бывшей супруги взыскано 960 тыс. 84 рубля. Кроме того, суд обязал ответчицу выплатить участнику СВО компенсацию морального вреда и возместить судебные расходы. Решение суда в законную силу не вступило.