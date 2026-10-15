В приграничных районах Брянской области часть детсадов временно не принимает детей

В приграничных территориях Брянской области 37 детских садов временно не принимают воспитанников - об этом рассказали в правительстве региона. Всего в этой зоне работает 61 учреждение из 98.

Власти объясняют: в действующих детсадах сейчас очень мало детей - группы заполнены минимально. Именно так удается обеспечить безопасные условия для ребят. В правительстве уточнили, что 37 садов приостановят прием до тех пор, пока обстановка в районе не станет спокойнее.

Сообщалось, что и в Рязани из‑за атаки беспилотников закрыли школы и детские сады в Октябрьском и части Советского районов. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и садах откроют дежурные группы