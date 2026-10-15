15 Октября 2026
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Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters / Brian Snyder

Зеленский: В отставку не уйду, буду воевать, выборов не будет

Зеленский заявил, что не уйдет в отставку и не будет проводить никаких выборов. Об этом она сказал в интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану.
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"Эта ***** – моя ответственность. Некоторые влиятельные фигуры хотят меня сменить, потому что я никогда не признаю "украинские земли" российскими", – заявил он.

Также он отказался проводить выборы, которые якобы "невозможны". И ни президент США Дональд Трамп, ни кто либо иной не может его сместить. А гражданам страны, которые только и могут выбрать президента, он не даст проголосовать в условиях военного положения.

Эти категорические заявления последовали во время его визита в Британию, куда он прилетел после усиления напряженности в отношениях с США. Эксперты отмечают, что он срочно примчался за подтверждением поддержки и получением новых инструкций, как ему действовать. И в монархии дали понять, что указания прежние - только воевать. Британский премьер Энди Бернэм сказал, что "мы будем с вами столько, сколько потребуется, и мы будем продвигаться дальше и быстрее в нашей поддержке".

Напомним, на днях Трамп заявил, что нужно сменить президента Украины. Впрочем, он говорил это и в начале второй каденции, после чего тема постепенно сошла на нет.

Зеленский уже восьмой год у власти, хотя срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а местная конституция не допускает продления срока полномочий президента во время военного положения.

Теги: зеленский, украина


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