В Березовском грузовик врезался в пассажирский автобус

В Березовском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика "МАН". Об это сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

По предварительным данным, сегодня утром водитель грузовика с полуприцепом, выезжая с прилегающей территории, проигнорировал дорожные знаки "Уступи дорогу" и "Движение направо". Повернув налево, он столкнулся с автобусом "Вектор Некст", в салоне которого находилось 25 пассажиров.

Автобус следовал по маршруту № 112 сообщением "Екатеринбург — Березовский". В результате ДТП пострадали восемь человек - их осматривают прибывшие на место происшествия медики.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, а также проводят процессуальные действия.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при выезде с прилегающих территорий и во время выполнения маневров, убеждаться в безопасности своего движения и обязательно предоставлять преимущество транспортным средствам, движущимся по главной дороге.