Очередное областное совещание с главами муниципалитетов Южного Урала Алексей Текслер провел в Сатке

В повестке дня были вопросы завершения уборочной кампании, начала отопительного сезона, подготовки муниципалитетов к зиме, а также благоустройство территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры, ход цифровизации, организация охраны здоровья жителей, поддержка участников СВО и работа с молодежью.

Совещание в этот раз проходило в Сатке и Алексей Текслер отметил положительный опыт Саткинского округа в развитии промышленности, социальной и культурной сфер, инфраструктуры и сотрудничества с бизнесом. Особое внимание губернатор уделил взаимодействию муниципалитета с Группой «Магнезит».

Открывая совещание, губернатор подвел итоги недавнего визита в Челябинскую область Президента России Владимира Путина.

Алексей Текслер предупредил глав о необходимости продолжить системную работу по развитию региона: «Мы обязаны оправдывать доверие главы государства, выполнять поставленные задачи и работать в тесной связке всеми исполнительными органами, депутатским корпусом, и, конечно, взаимодействовать с нашими гражданами, потому что основная задача – повышение качества жизни».

Обратившись к теме завершающейся уборочной кампании, глава Южного Урала подчеркнул, что АПК региона показывает устойчивый рост - за первое полугодие индекс производства составил 104,9% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Аграрии Южного Урала собрали почти 2 млн тонн зерна. В лидерах – Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий и Чесменский округа. Лидер по объемам сбора – Кизильский округ, там собрано 242 тысяч тонн зерна. Сейчас основные усилия аграриев сосредоточены на уборке масличных культур и овощей.

«Несмотря на объективные сложности нынешнего сезона, аграрии Южного Урала выполняют задачи продовольственной безопасности и обеспечивают высокие темпы уборки. Успешно провели сев озимых культур, площадь которых уже на 7 тысяч гектаров превышает прошлогоднюю, готовят корма для скота. Ставку сделали на масличные культуры и уже собрали 100 тысяч тонн маслосемян – на 78% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», – отметил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Губернатор, завершая на совещании обсуждение вопроса, поручил главам муниципалитетов контролировать завершение уборочной кампании: весь урожай должен быть убран, подготовлен к хранению и реализации.

В рамках рассмотрения старта отопительного сезона в регионе Алексей Текслер потребовал обеспечить подачу тепла во все жилые дома, включая здания, в которых не выбран способ управления или осуществляется непосредственное управление.

Губернатор обратил внимание на недопустимость повторения ситуации в Озерске, где в начале октября коммунальная авария привела к массовым отключениям отопления, горячей воды и электричества. На сегодняшний день авария ликвидирована.

«Требую от глав лично контролировать ситуацию с отоплением в своих муниципалитетах и оперативно вникать во все проблемные вопросы. Тепло должно прийти во все дома и все квартиры», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона акцентировал внимание глав и на необходимости подготовить дорожную технику к снегопадам, организовать своевременную очистку и обработку дорог при ухудшении погодных условий.

Отдельно Алексей Текслер акцентировал внимание участников на вопросе обеспечения безопасной эксплуатации зимних игровых площадок и снежных городков: муниципалитетам необходимо пройти техническое освидетельствование, в частности, соблюдать параметры ледовых горок.

Губернатор добавил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к весеннему половодью. С учетом обильных осадков последних лет риск паводков в 2027 году остается повышенным.

«Весны ждать не надо. В целом, последние годы уже показали, откуда приходит вода и что после этого происходит. Давайте договоримся, что на уровне муниципалитетов и во взаимодействии, конечно, с профильными структурами, в том числе федеральными, эту работу нужно вести постоянно», – отметил Алексей Текслер.

Поставлена задача очистить водопропускные сооружения от мусора и растительности, проверить работоспособность ГТС, подготовить дамбы. Причем, эта работа будет идти под личным контролем глав территорий.

В ходе совещания Алексей Текслер напомнил главам муниципалитетов, что до 1 июля 2027 года предстоит пересмотреть нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Растительный мусор от уборки придомовых территорий запрещено складировать на обычных контейнерных площадках. Соответственно, теперь главам необходимо заранее организовать работу по обращению с отходами.

Говоря о благоустройстве территорий, губернатор напомнил, что в этом году в Челябинской области благоустраивают 160 общественных пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуют 8 проектов – победителей Всероссийского конкурса. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 20 мероприятий.

Глава Южного Урала обратился к руководителям муниципалитетов с требованием не допускать срыва сроков и обязательно приводить в порядок территории после завершения работ.

Обсуждая текущие вопросы работы по цифровизации региона, Алексей Текслер сообщил, что на данный момент в национальный мессенджер МАХ интегрированы более 380 региональных сервисов. Цифровой ID используется в общественном транспорте, учреждениях образования и культуры, МФЦ и поликлиниках. Работает чат-бот «Челябинская область: цифровой навигатор».

Одним из приоритетов в части цифровизации губернатор обозначил работу в туристической сфере. Он поручил главам организовать адресную работу с гостиницами, которые пока не выполнили обязательные требования по подключению к системе., напомнив, что главное управление координации развития туризма Челябинской области продолжает оказывать владельцам таких объектов консультационную, техническую и организационную поддержку.

По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» до конца года мобильная связь появится еще в 35 малых населенных пунктах региона. Проголосовать за территории, которые в дальнейшем подключат к Интернету, можно на сервисе «Госуслуги» до 8 ноября.

В сфере здравоохранения сейчас приоритет – вакцинация. В регион поступило почти 1,5 млн доз вакцины против гриппа. Губернатор призвал активнее привлекать работодателей к организации вакцинации, усилить работу по диспансеризации и проведению профосмотров. Привел пример ММК, где разработана и внедрена корпоративная программа по выявлению заболеваний легких у работников. Также главам муниципалитетов предстоит уделить внимание организации «Дня здоровья для СВОих». Ближайшее мероприятие запланировано на 17 октября. Глава региона отметил, что к участию необходимо привлекать не только ветеранов спецоперации, но и их близких.

Поскольку в России стартовал прием заявок на премию «Время молодых», губернатор поручил муниципалитетам активнее участвовать в конкурсе, привлекать предприятия и общественные организации. Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо также готовить предложения для участия в программе «Регион для молодых», которая позволяет получать федеральное финансирование на создание молодежных пространств, обучение специалистов и проведение мероприятий.

Губернатор призвал глав муниципалитетов организовать поддержку южноуральских проектов – финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится в рамках национельного проекта «Молодежь и дети».

«Выход сразу двух инициатив Челябинской области в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – это признание большой системной работы, которая ведётся в регионе. За каждым из этих проектов стоят люди, конкретная помощь и желание сделать жизнь вокруг лучше. Снежинск показывает, как можно выстраивать целую городскую экосистему добровольчества и гражданской активности, а команда фонда „Металлург“ оказывает необходимую поддержку семьям участников СВО. Сейчас каждый южноуралец может поддержать наши проекты своим голосом. Приглашаю жителей региона познакомиться с инициативами и принять участие в народном голосовании», – призвал челябинцев и министр молодёжи Челябинской области Юрий Болдырев.

Алексей Текслер в ходе совещания подчеркнул: «Надо активнее вовлекать подростков и молодежь в патриотическую и волонтерскую деятельность. Это и развитие региона, и профилактика деструктивных проявлений среди несовершеннолетних».

Подводя итоги, Алексей Текслер акцентировал, что выполнение поставленных задач требует слаженной работы региональных органов власти и муниципалитетов, личной ответственности руководителей и постоянного контроля результатов на местах.