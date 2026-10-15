АСИ: 10% доходов родители отдают на учебу детей

По данным Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российские семьи в среднем направляли 10,4% своего бюджета на оплату услуг репетиторов и покупку учебных материалов.

За последние четыре года эта доля немного снизилась, также зафиксировано выравнивание ситуации между регионами, но по-прежнему разрыв очень велик. Так, есть регионы, где на учебу детей отдают 25% доходов семьи. При этом структура затрат показывает, что покупка учебной литературы и прочих материалов является наименее затратной статьей, тогда как оплата репетиторов - самой затратной.

Репетиторов нанимают треть родителей учеников 7-8 классов, 50% девятиклассников и 55% старшеклассников. Эти траты почти удвоились за пять лет. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко ранее отмечал, что теневой объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств – Минпросвещения и Минобрнауки. При этом массовое натаскивание на сдачу ЕГЭ репетиторами мало что дает для понимания предмета, что видно по приходящим в вуз абитуриентам.