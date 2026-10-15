Гражданину Швеции вменили незаконный въезд в Россию для терактов

Гражданину Швеции вменили незаконный въезд в Россию.

В феврале-июне 2026 г. иностранец служил по контракту. Он был командиром отделения беспилотных авиационных комплексов 24 отдельного штурмового батальона организации, признанной в России террористической. Есть документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ.

Под легендой поступления на службу в армию России иностранец ехал в нашу страну для совершения терактов на военных объектах. Возбуждено уголовное дело статьям "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Вскоре против него могут быть возбуждены уголовные дела по статям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Наёмничество", сообщает центр общественных связей ФСБ.