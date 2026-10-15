В Башкирии санврачи опровергли информацию о ПЦР-тестировании на чуму

Санврачи Башкортостана опровергли информацию о якобы введённом в республике ПЦР-тестировании госслужащих на чуму.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в группах социальных сетей республики активно рассылают поддельный документ, якобы подписанный главой Башкирии Радием Хабировым. В "документе" говорится об обязательном ПЦР-тестировании госслужащих на чуму.

Указанного документа не существует, а содержащаяся в нём информация недостоверна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике стабильная.