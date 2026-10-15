Почти половина россиян избегает кредитов

17 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Южный ФО В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Почти половина россиян избегает кредитов

Почти каждый второй россиянин (48 %) не берет кредиты и живет на свои деньги. При этом половина опрошенных не откладывает средства - весь доход уходит на текущие траты. Данные собрали сервис "Работа.ру" и маркетплейс "Сравни"; с результатами ознакомились "Известия".

В опросе участвовали более 3200 человек из разных регионов. 17 % исправно платят по кредитам, 16 % стараются закрыть долг досрочно. Кредитными картами в беспроцентный период пользуются 14 %, еще 6 % иногда не успевают внести платеж вовремя.

С накоплениями ситуация разная: половина респондентов не копит (чаще - работники ретейла и бухгалтерии, по 48 %). Еще 22 % откладывают нерегулярно - то, что остается после обязательных трат (чаще у транспортников - 32 %, бухгалтеров - 28 %, IT‑специалистов - 24 %).

До 10 % дохода ежемесячно откладывают 12 % участников, от 10 до 30 % - еще 11 % (чаще строители - 24 %, IT и телекоммуникации - 19 %). Более 30 % удается сохранять только 6 % опрошенных (в основном сотрудники производства, АПК - 14 % и ретейла - 13 %).

Самый популярный инструмент - вклады и накопительные счета (74 %). Средний вклад - 800 тысяч рублей. Фондовый рынок выбирают 26 %, программы долгосрочных сбережений и НПФ - 22 %. В драгоценные металлы, валюту и другие активы вкладываются 14 %, в недвижимость - 11 %.

Треть россиян (37 %) управляет деньгами по ситуации, ориентируясь на остаток на карте. Почти четверть (24 %) не планирует траты. Каждый пятый ведет учет доходов и расходов, 10 % сначала откладывают сумму, потом тратят остальное. Долгосрочно планируют расходы только 9 %.

По данным Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российские семьи в среднем тратили 10,4 % бюджета на репетиторов и учебные материалы - при этом оплата репетиторов оказалась самой затратной статьей, а покупка литературы - наименее затратной. За четыре года доля таких расходов немного снизилась и ситуация между регионами выровнялась, но разрыв все еще велик.

Теги: доход, деньги, кредит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети