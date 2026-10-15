Почти половина россиян избегает кредитов

Почти каждый второй россиянин (48 %) не берет кредиты и живет на свои деньги. При этом половина опрошенных не откладывает средства - весь доход уходит на текущие траты. Данные собрали сервис "Работа.ру" и маркетплейс "Сравни"; с результатами ознакомились "Известия".

В опросе участвовали более 3200 человек из разных регионов. 17 % исправно платят по кредитам, 16 % стараются закрыть долг досрочно. Кредитными картами в беспроцентный период пользуются 14 %, еще 6 % иногда не успевают внести платеж вовремя.

С накоплениями ситуация разная: половина респондентов не копит (чаще - работники ретейла и бухгалтерии, по 48 %). Еще 22 % откладывают нерегулярно - то, что остается после обязательных трат (чаще у транспортников - 32 %, бухгалтеров - 28 %, IT‑специалистов - 24 %).

До 10 % дохода ежемесячно откладывают 12 % участников, от 10 до 30 % - еще 11 % (чаще строители - 24 %, IT и телекоммуникации - 19 %). Более 30 % удается сохранять только 6 % опрошенных (в основном сотрудники производства, АПК - 14 % и ретейла - 13 %).

Самый популярный инструмент - вклады и накопительные счета (74 %). Средний вклад - 800 тысяч рублей. Фондовый рынок выбирают 26 %, программы долгосрочных сбережений и НПФ - 22 %. В драгоценные металлы, валюту и другие активы вкладываются 14 %, в недвижимость - 11 %.

Треть россиян (37 %) управляет деньгами по ситуации, ориентируясь на остаток на карте. Почти четверть (24 %) не планирует траты. Каждый пятый ведет учет доходов и расходов, 10 % сначала откладывают сумму, потом тратят остальное. Долгосрочно планируют расходы только 9 %.

По данным Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российские семьи в среднем тратили 10,4 % бюджета на репетиторов и учебные материалы - при этом оплата репетиторов оказалась самой затратной статьей, а покупка литературы - наименее затратной. За четыре года доля таких расходов немного снизилась и ситуация между регионами выровнялась, но разрыв все еще велик.