Мошенники охотятся на детей: МВД раскрыло детали опасных схем

МВД предупреждает о новых схемах обмана подростков. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Калинин, первый заместитель начальника профильного управления ведомства.

Мошенники действуют поэтапно. Сначала они находят детей в онлайн-играх и соцсетях. Аферисты уговаривают подростка продиктовать код из SMS, прислать геолокацию или перейти в чат. Чтобы ребенок согласился, ему обещают игровые бонусы или редкие предметы.

На втором этапе в дело вступают другие участники схемы. Они притворяются сотрудниками МВД или ФСБ и запугивают подростка - говорят, что ему или его родным грозит уголовная ответственность.

Дальше мошенники выдумывают срочные ситуации: например, заявляют, что нужно провести дистанционный обыск, чтобы "спасти" ребенка или "доказать", что он ни в чем не виноват. Под этим предлогом они требуют передать наличные или ценные вещи курьеру. Иногда аферисты дают подростку инструкции и говорят, что так он помогает правоохранителям - на деле это попытка вовлечь ребенка в преступление.

Сообщалось, что в Тюменской области мошенники обманывают семьи участников СВО: они зовут людей "на награждение", называют адреса госорганов и просят взять с собой паспорт и СНИЛС. Власти призывают быть бдительными и проверять такую информацию.