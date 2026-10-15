Пенсионер из Ханты-Мансийска отдал мошенникам 4,4 миллиона рублей

Пенсионер из Ханты-Мансийска поверил "сотруднику финансовой организации" из соцсетей и лишился 4,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мошенник предложил доход от вложений на брокерский счет. Деньги ушли злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура напоминает, что при получении предложений о "сверхприбыли" следует сразу положить трубку. Перед переводом денег необходимо проверить счет в банке или правоохранительных органах. Также не следует сообщать никому коды из СМС и данные карт.

Прокуратура автономного округа призывает граждан быть бдительными.