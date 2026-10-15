В свердловском ЗАГСе ИИ-Катюша будет помогать участникам СВО

ИИ-помощник свердловского Управления ЗАГС "Катюша" теперь сможет консультировать участников СВО и членов их семей. В цифровом сервисе обновили базу знаний с учетом поступивших обращений, благодаря чему она полностью информирована для новой работы.

Как сообщает департамент информполитики, теперь "Катюша" может помочь с вопросами регистрации актов гражданского состояния, учитывая особенности, предусмотренные для участников СВО. Она расскажет о том, как заключить брак, какие документы для этого необходимы и что нужно делать, чтобы сократить срок ожидания регистрации. Получить ответы можно круглосуточно в мессенджере MAX.

"Очень удобно. Нахожусь в отпуске, решили зарегистрировать брак. Спросил "Катюшу" о документах с сокращением срока, получил ответ. Пришел в ЗАГС с документами, нас без лишних вопросов зарегистрировали", – рассказал участник СВО Илья Ч.

Напомним, управление ЗАГС Свердловской области запустило ИИ-помощника "Катюшу" для круглосуточного консультирования жителей по вопросам получения государственных услуг. Сервис помогает разобраться в порядке регистрации рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также получения справок и других документов.