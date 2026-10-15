19 Октября 2026
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Общество Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер: Сатка – один из лучших малых городов не только в регионе, наверное, но и в стране

Рабочий визит Алексея Текслера Саткинский муниципальный округ начался с участия в торжественном открытии скульптурного образа святителя Николая Чудотворца. Участниками церемонии стали также митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Миасский и Челябинский Алексий, путешественник Федор Конюхов, президент Группы «Магнезит» Сергей Коростелев.

Бронзовая 10-метровая статуя, установленная на въезде в Сатку, создана народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым. Святой держит в правой руке мыс Горн – символ преодоления, а в левой – парусное судно как знак спасения.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Этот величественный скульптурный образ – не только архитектурное творение, а в первую очередь символ духовной защиты нашего региона. Мы знаем Святителя Николая Чудотворца как покровителя путешественников и всех людей, которые преодолевают трудности, движутся к своей цели, занимаются честным трудом, защищают свою родину. Очень символично, что мы открываем эту скульптуру именно сейчас, когда наша страна защищает свою независимость», – отметил Алексей Текслер на церемонии открытия.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В основе скульптурного образа – икона «Николай Чудотворец Мысгорновский», написанная Федором Конюховым в 2008 году после одиночного плавания на яхте вокруг Антарктиды и ставшая символом духовной защиты и преодоления суровой стихии.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Мне очень приятно, что теперь здесь, на Урале, стоит Николай Чудотворец, и он будет освещать нашу землю. В Сатке будет мир и благополучие. Сейчас я буду приезжать не только на Тургояк, но и в Сатку – к дедушке Николаю Чудотворцу», – подчеркнул в ходе торжественного мероприятия открытия скульптурной композиции Федор Конюхов.

Попечитель проекта Сергей Коростелев отметил, что для Сатки – города с мощной индустриальной историей, родины горняков и металлургов – установка скульптурного образа стала символом уважения трудового подвига предков: «Сложным было решение взяться за такое дело в непростое время. Но сотни тысяч людей посвятили себя Магнезиту и Сатке, и хотелось сказать им простое «Спасибо».

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Чин освящения скульптурного образа возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Ему сослужили митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Златоустовский и Саткинский Серафим, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Перед освещением митрополит Викентий передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Участники церемонии отмечали символизм установки памятника в Год единства народов России, объявленный Президентом России.

После проведения церемонии Алексей Текслер проверил ход строительства Детской школы искусств №1 им. Ю.А. Розума в Сатке.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Четырехэтажное здание возводит на