WSJ сообщила подробности, как Трамп охладел к Зеленскому

Новое похолодание в отношениях между американским лидером Дональдом Трампом и Зеленским возникло по итогам их сентябрьской встречи в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, которой добивался последний. Информацию об этом публикует The Wall Street Journal.

В ходе переговоров Трамп поинтересовался, с какой целью ВСУ атакуют российские НПЗ, ведь это растрата американского оружия. В дальнейшем Вашингтон шесть раз настоятельно рекомендовал Киеву свернуть данные налеты. Параллельно изменялось отношение Трампа, он испытывал раздражение и недовольство из-за того, что Зеленский задействует предоставленные США возможности для ударов по объектам энергетики РФ.

А 9 октября в Майами американские переговорщики предупредили, что Белый дом размышляет над заключением с Россией соглашения по топливу. Это шокировало европейцев и украинцев. Они враждебно отнеслись к идее Трампа. Который, в свою очередь, созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, а вскоре объявил о достижении договоренности касательно поставок дизельного топлива из России. Как написала The New York Times, переговоры в Майами были прерваны из-за наглости украинцев.

Также источники WSJ добавляют, что Трамп допускает возобновление полноценных экономических связей с Россией после завершения военного конфликта. Ранее он говорил, что Зеленский мог бы быть более благодарным за помощь США.