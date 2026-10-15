В школьных брюках нашли токсичные вещества

В брюках марок Crazy Beaver и Roberto Balzini нашли избыток фенолов - они могут раздражать кожу, вызывать аллергию и головные боли, пишет ТАСС.

У 15 брендов (Modern Kids, "Елена и К", "Полишинель", CoolievaKids, Modernfeci, Elite Choose, Roberto Balzini, Crazy Beaver, Neschool, Optri, Truvor, "Силуэт", Meta Kids, Diphee, "Царина") обнаружили неверные данные о составе: вместо заявленных шерсти, хлопка или вискозы часто используют полиэстер. Например, у брюк Diphee в карточке на маркетплейсе указали шерсть, на этикетке - 55% хлопка, 35% полиэстера и 10% эластана, а тесты показали 78,9% полиэстера и 21,1% вискозы.

14 образцов плохо пропускают воздух и почти не впитывают влагу - в таких брюках ребёнок быстрее перегревается и устает. Худшие показатели по воздухопроницаемости - у Diphee, Neschool, Kapika и Modern Kids; по впитыванию влаги - у Modern Kids, Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose и Meta Kids.

У 13 образцов не было нужных документов, сертификатов или читаемого кода маркировки "Честный знак" - безопасность этих товаров не подтверждена.

Из 21 образца 14 произвели в России, 5 - в Китае, 1 - в Киргизии. Только брюки брендов Kavalier new и "Три сезона" соответствуют всем требованиям. Среди зарубежных товаров нормам отвечает лишь один из шести (16,6%), но и он не дотягивает до нового ГОСТа и стандартов Роскачества.

После проверки Роскачество направило обращения производителям и продавцам. Некоторые компании убрали проблемные партии из продажи, карточки товаров заблокировали на маркетплейсах. Роспотребнадзор вынес изготовителям и продавцам предостережения.