Зеленский: Я дал команду снова атаковать российские НПЗ

Украина возобновляет атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в Британии заявил прибывший туда Зеленский в интервью Financial Times.

Он сказал, что требование США о прекращении таких ударов "больше не актуально". Киев надеялся, что будет заключено "энергетическое соглашение", но его не последовало, и он дал приказ атаковать российские предприятия.

Накануне The Washington Post написала, что американская разведка предупредила посольство Украины в США, что в случае продолжения ударов по российским НПЗ Вашингтон сразу прекратит передачу разведывательной информации. Будто бы предупреждения были настолько массовыми, что звонки поступали всем, у кого была украинская фамилия.

Однако, несмотря на угрозы США прекратить передачу разведданных, Зеленский в Британии занял бескомпромиссную позицию.