ПРОМОМЕД открывает в Китае международное подразделение

Открытие международного подразделения Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. отражает фокус на инновационных технологиях и растущий спрос на уже имеющиеся лекарственные решения Группы в Азиатско-Тихоокеанском региона.

«Взаимный товарооборот между нашими странами за десять месяцев 2026 г. вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 242,5 млрд долл. США. Это практически тот объем, который был достигнут за целый год в рекордном 2024 г. Развивается не только торговля, но и технологическое сотрудничество, промышленная кооперация, включая фармацевтическую и медицинскую отрасли», - сказал в ходе мероприятия Алексей Дахновский, Торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

Приоритетом Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. станет проведение международных клинических исследований и прохождение процедуры регистрации для оригинальных препаратов Группы, обеспечение доступности препаратов для терапии социально значимых заболеваний как в России, так и за рубежом. Компания планирует развивать партнерские отношения с ведущими игроками фармацевтического и научного секторов Китайской Народной Республики.

В результате обсуждения с представителями научного и медицинского сообщества Китая в качестве первого приоритетного проекта для международного сотрудничества выбран уникальный нейропротектор Группы – Брейнмакс.

«Вопросы когнитивного долголетия, предотвращения тяжёлых последствий инсульта и поддержания высокой работоспособности мозга в условиях стресса и нагрузок привлекают внимание ученых всего мира. Для их решения необходимы новые оригинальные нейропротекторы. Мы внимательно изучили широкий спектр публикаций об уникальном механизме действия российского препарата Брейнмакс®, рады продолжить его исследования в Китае и видим большой потенциал для включения препарата в национальные клинические рекомендации» - отметил военный врач, генеральный директор компании «Chongqing Ryan Pharmaceutical., Ltd», профессор Ю. Цзянь.

Важным элементом работы станет взаимодействие с представителями органов государственной власти Китая в рамках существующих регуляторных процедур и практик.

«Мы видим огромный потенциал в объединении наших исследовательских и индустриальных мощностей с китайскими разработчиками и рассчитываем на массовое внедрение совместных инноваций по ключевым направлениям, среди которых разработки мультитаргетных биотехнологических препаратов и средств персонализированной терапии», — отметил Пётр Белый, Председатель Совета директоров ПРОМОМЕД.