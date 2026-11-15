"Прежде чем нажать на курок, попрощался с родными": подробности стрельбы на Шаумяна в Екатеринбурге

В полиции и Следственном комитете раскрыли некоторые подробности стрельбы в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга, в результате которой погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в уральской столице мужчина из ружья застрелил нового возлюбленного бывшей жены, а после скончался сам. Известно, что стрельба произошла около ТЦ "Буревестник", в доме на улице Шаумяна.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело об убийстве. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначаются необходимые экспертизы. В ведомстве заверили, что инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.

Руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых отметил, что ЧП носит семейно-бытовой характер, а у сыщиков угрозыска есть все основания полагать, что причиной трагедии могла стать ревность.

"Личности всех участников любовного треугольника представители территориального ОВД уже установили. Стрелка зовут Андрей 1983 года рождения. С женой прожили в браке 15 лет, весной текущего года они официально развелись. У них осталось двое общих несовершеннолетних сыновей", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, оперуполномоченные опросили женщину, с которой ранее жил стрелок.

"Второй погибший мужчина по имени Дмитрий 1986 года рождения, в браке с матерью двоих детей не состоял. Свою жертву подозреваемый поджидал более четырех часов за рулем белой иномарки Chery. В качестве орудия преступления он применил советский охотничий самозарядный карабин Симонова, более известный среди охотников как СКС, на который у него имелось разрешение. Было произведено более двух выстрелов в разные части тела. Прежде чем нажать на курок, бывший муж попрощался с родными и сказал, что любит супругу и жить без нее не может", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что все подробности бытового конфликта с роковой стрельбой сейчас устанавливают сотрудники полиции и СКР.