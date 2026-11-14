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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Названа причина коллапса авиасообщения в США

Причиной масштабного сбоя системы контроля авиасообщения в США стала техническая ошибка, заявил министр транспорта Шон Даффи. Он продолжает утверждать, что полная остановка перелетов по всей стране на несколько часов не вызвана кибератаками и неисправностью программного обеспечения.

По его словам, профильные американские службы не выявили "никаких признаков" кибератаки или причастности к произошедшему каких-либо "структур за рубежом". "Мы совсем не считаем, что это кибератака. Это была система Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которая не сработала надлежащим образом", - уточнил он.

ТАСС приводит слова Даффи, который заявил, что на удаленном объекте ФАУ работник заменял линии связи с медного кабеля на оптоволоконные. Либо замена была произведена ненадлежащим образом, либо в ходе нее был установлен "неисправный роутер". В настоящий момент работа оборудования, связанного с контролем полетов, возобновлена, но ожидаются дальнейшие задержки и отмены рейсов.

Напомним, сегодня ночью на 4 часа был введен общенациональный запрет на вылеты самолетов из всех аэропортов страны. В момент сбоя с радаров стала поступать непоследовательная информация. Была зафиксирована нестабильность в коммуникационных и радиолокационных центрах и на вышках по всей стране.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что речь не шла о кибератаке и ЧП никак не связанно с программным обеспечением Microsoft. Авиакомпаниям пришлось отменили почти 5 тыс. рейсов и почти 10 тыс. вылетов были задержаны.

В последний раз общенациональный запрет на вылеты самолетов в США вводили в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов, отмечает Sky News. До этого такие же меры вводились после терактов 11 сентября 2001 года.

Теги: авиационное сообщение, коллапс, причина


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