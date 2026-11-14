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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Лерчек не будет платить штраф на сумму более 763 миллионов

Помилование освободило блогера Валерию Чекалину (Лерчек) от уплаты штрафа на сумму более 763 млн рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов Чекалиной, по условиям помилования осужденная полностью освобождается от наказания.

Исполнительное производство подлежит прекращению по ст. 103 закона об исполнительном производстве, кроме того, Лерчек снова имеет право свободно пользоваться интернетом.

Сама помилованная не стала комментировать ситуацию. Mash со ссылкой на помощницу Лерчек сообщает, что блогер находится в тяжёлом состоянии. Ранее ей был поставлен тяжелый онкологический диагноз.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Лерчек нанесла большой экономический ущерб государству, но Владимир Путин принял во внимание ее тяжелую болезнь и несовершеннолетних детей, заявил Дмитрий Песков. "При принятии решения глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности", - приводит слова пескова РВНП.

Ранее сегодня стало известно, что Путин удовлетворил прошение Лерчек о помиловании, с которым блогер обратилась к нему на этой неделе. Судимость снята.

Валерия Чекалина в суде(2023)|Фото: прокуратура Москвы

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 млн рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями. 13 апреля 2026 г. Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля. Осенью защита Лерчек обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить блогеру выезд на лечение в КНР.

Теги: Валерия Чекалина, Лерчек, помилование, штраф


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