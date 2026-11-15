Бразилия нарастила товарооборот с Китаем и Индонезией после введения пошлин США

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что после введения пошлин США страна стала искать новых партнеров и нарастила товарооборот с Китаем почти на 20%, а с Индонезией на 15%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вместо того, чтобы плакать или умолять американское правительство сжалиться над Бразилией, мы решили искать других партнеров, которым могли бы продавать и у которых могли бы покупать", - сказал да Силва на пресс-брифинге в Маниле.

По его словам, доля США во внешней торговле Бразилии снизилась до 9,2%. Президент также добавил, что Бразилия намерена удвоить товарооборот со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, в октябре Лула да Силва был снова избран президентом Бразилии. А проигравший выборы Флавиу Болсонару уехал в США.