В Москве предполагаемый убийца девушки госпитализирован из тира с огнестрельным ранением

На северо-востоке Москвы в квартире жилого дома нашли тело девушки с ножевыми ранениями. Столичный СК сообщил, что на месте проводится проверка и осмотр места происшествия.

Вскоре стало известно, что некий молодой человек пришел в стрелковый клуб на улице Марксистской, где произвел выстрел в себя. Мужчина остался жив и госпитализирован в одну из городских больниц.

Следователям удалось установить, что молодой человек был знаком с погибшей девушкой. Его подозревают в нанесении ей ножевых ран.

Канал 112 сообщает, что в данном тире уже происходили подобные случаи. По данным канала, речь идет о стрелковом клубе "Выстрел" в центре Москвы. Ранее там дважды погибали посетители. В ноябре 2023 года 23-летний парень выстрелил себе в голову из боевого оружия. Ещё один мужчина погиб 28 мая 2026 года.