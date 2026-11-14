Операторы "большой четверки" договорились о маркировке звонков с крупнейшими банками

Мобильные операторы, входящие в "большую четверку", смогли прийти к соглашению с крупнейшими банками о маркировке звонков, соответствующие договоры заключены.

Минцифры сообщает, что уже в ближайшее время все звонки от банков, заключивших соглашение, будут промаркированы в сотовых сетях операторов МТС, Билайн, МегаФон и Tele2: на экране смартфона при входящем вызове от банка будет отображаться его название.

По мнению инициаторов маркировки, это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций, отметили там.

"Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций", - сообщило Минцифры в своем канале в МАХ.

Ранее отмечалось, что более 85% всех звонков банков клиентам направлены на взыскание просроченных долгов по кредитам. Эти данные озвучивались банками в процессе споров о маркировке при общении с регуляторами. Банки опасаются, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить расходы. Кроме того, по расчетам финансовых организаций, их общие затраты на эту услугу составят 11 млрд руб. в год.

Обязательная маркировка звонков от организаций и ИП действует с 1 сентября 2025 года. Это одна из мер защиты граждан от телефонного мошенничества. Правила маркировки утверждены постановлением Правительства России № 1300. Банки долго сопротивлялись такой мере. Срок был сдвинут сперва на середину октября, затем еще на месяц. 16 сентября в Минцифры поступило коллективное обращение операторов "большой четверки", в котором они предупреждали, что с 15 октября будут блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, "Ренессанс-кредит", Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов.