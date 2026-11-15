В Свердловской области появился первый в России цифровой паспорт Дворца бракосочетания

Управление ЗАГС Свердловской области запустило первый в России проект "Цифровой паспорт Дворца бракосочетания". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Новый сервис позволит будущим молодоженам заранее познакомиться с местом проведения церемонии и спланировать торжество без личного посещения ЗАГСа. Цифровой паспорт представляет собой виртуальную копию Дворца бракосочетания Екатеринбурга.

С его помощью пары смогут совершить онлайн-экскурсию по залам торжественной регистрации. Они получат возможность рассмотреть интерьеры и оформление помещений, а также познакомиться со специалистами, которые проводят церемонии, услышать их голоса и даже выбрать регистратора.

"Это первый подобный проект в России, и мы гордимся, что именно Свердловская область задает новый технологический стандарт", - заявила начальник управления ЗАГС региона Татьяна Севрюк.