В Таганроге ввели режим ЧС

15 ноября в Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как рассказала мэр в своем канале, в воскресенье она провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и заслушала отчеты об обстановке, сложившейся в результате ночной вражеской атаки.

"Приняли решение о введении локального режима ЧС с 9.00. Рабочая группа приступила к обходу поврежденных домов для оценки ущерба", - сообщила Камбулова.

По ее данным, на трансформаторной подстанции ликвидировали открытое горение, угроза снята. Сейчас идет проливка, специалисты обрабатывают территорию, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним, что ранним утром 15 ноября массированной и продолжительной атаке беспилотников подвергся Нижнекамск.