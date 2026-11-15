Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки беспилотников

Ранним утром 15 ноября Нижнекамск подвергся массированной и продолжительной атаке беспилотников. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Как рассказал глава в своем канале, в результате повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации человеческих жертв удалось избежать.

"Повреждения получил многоквартирный жилой дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Беляев.

По его данным, на местах работают оперативные и экстренные службы, а для безопасного теплоснабжения АО "Татэнерго" временно отключило горячую воду до 20:00.

Вся оперативная информация доводится до главы Татарстана Рустама Минниханова.

"Продолжаем работу по устранению последствий атаки. Все необходимые службы задействованы", - заключил мэр Нижнекамска.